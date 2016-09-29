Barınaktan kurtarın

Güzel oyuncu Pelin Akil, paylaştığı bu kareyle hayvan dostlarının takdirini kazandı. Marmaris'te bir sokak köpeğini kucağına alıp poz veren Akil, şöyle dedi: "Petshop'lardan değil de barınaklardan köpekleri sahiplenin. Mesela bu bal köpeği sahiplenip kurtarmak da elinizde."