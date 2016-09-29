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Annelik pozu

Annelik pozu
Sempatik oyuncu Ezgi Mola, annelik özlemini gideriyor... Önceki gece sevimli köpeği Kuki ile yatakta böyle poz veren Mola, bu fotoğrafın altına da "Annen sana kurban olur, Kuki Mola" yazdı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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