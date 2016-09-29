Alışverişe doymuyor

Burcu Esmersoy, yine kural bozmadı. Her gün bir AVM'de görüntülenen güzel sunucu, önceki gün de İstinyePark'taydı. Yeni sezon ürünlerini inceleyen güzel sunucu, "Havalar erken soğudu. Ben de kışlık alışverişe çıktım" dedi.