  1. Bütün sarılar benim
  2. Şafak operasyonu

Alışverişe doymuyor

Alışverişe doymuyor
Burcu Esmersoy, yine kural bozmadı. Her gün bir AVM'de görüntülenen güzel sunucu, önceki gün de İstinyePark'taydı. Yeni sezon ürünlerini inceleyen güzel sunucu, "Havalar erken soğudu. Ben de kışlık alışverişe çıktım" dedi.
Etiketler:
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar