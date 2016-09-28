  1. Aslıhan sahalarda
  2. Gönlü zengin

She -Ra sahnede

Önceki akşam Harbiye’de konser veren , sahne konseptinde ‘Kahramanım’ dediği She-Ra’dan esinlendi

She -Ra sahnede
Sevilen şarkıcı Nil Karaibrahimgil, önceki akşam BKM 'Tadım ile Yaz Konserleri' kapsamında Harbiye'de konser verdi. Popçu, Aslı Filinta ve Mahizer Aytaş imzalı süper kahraman kostümüyle ve pembe-gri payetli pelerinli 60 kişilik kız ordusuyla ışıldadı.

Binlerce hayranına seslenen şarkıcı, "Kadın Gücü, Nil Gücü" konseptiyle gerçekleşen geceden neden bu temayı seçtiğini şu sözlerle açıkladı: "Kadın kahraman pek yok. Ama ben küçükken vardı. He-man varsa Shera da vardı. Benim süper kahramanım da She-ra'ydı."

DOĞAN SAVAŞ
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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