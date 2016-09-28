She -Ra sahnede

Sevilen şarkıcı NilKaraibrahimgil, öncekiakşam BKM 'Tadım ile YazKonserleri' kapsamındaHarbiye'de konser verdi.Popçu, Aslı Filinta veMahizer Aytaş imzalı süperkahraman kostümüyle vepembe-gri payetli pelerinli 60kişilik kız ordusuyla ışıldadı.
Binlerce hayranınaseslenen şarkıcı, "KadınGücü, Nil Gücü" konseptiylegerçekleşen geceden nedenbu temayı seçtiğini şu sözlerleaçıkladı: "Kadın kahramanpek yok. Ama ben küçükkenvardı. He-man varsa Sherada vardı. Benim süperkahramanım da She-ra'ydı."
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