She -Ra sahnede

Sevilen şarkıcı Nil Karaibrahimgil, önceki akşam BKM 'Tadım ile Yaz Konserleri' kapsamında Harbiye'de konser verdi. Popçu, Aslı Filinta ve Mahizer Aytaş imzalı süper kahraman kostümüyle ve pembe-gri payetli pelerinli 60 kişilik kız ordusuyla ışıldadı.



Binlerce hayranına seslenen şarkıcı, "Kadın Gücü, Nil Gücü" konseptiyle gerçekleşen geceden neden bu temayı seçtiğini şu sözlerle açıkladı: "Kadın kahraman pek yok. Ama ben küçükken vardı. He-man varsa Shera da vardı. Benim süper kahramanım da She-ra'ydı."



DOĞAN SAVAŞ