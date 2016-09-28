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Müthiş start

Müthiş start
Zorlu PSM, sezonu muhteşem bir festivalle açıyor. Dünyanın en küçük diskosu, 30 Eylül'den itibaren 'deki MIX Festivali'nde eğlence severlerle buluşacak. Festival, konserlerin yanı sıra pazar alanı ve ücretsiz atölyelere de ev sahipliği yapacak.

Katılımcıların sıra dışı bir deneyim yaşayacağı MIX Festivali'nde eğlence severler Zorlu PSM'nin tüm sahnelerinden yayılacak farklı müzik türleriyle 2 gün boyunca keyifli anlar yaşayacak. Festivalin biletleri ise biletix ve Zorlu gişelerinden alınabilir.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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