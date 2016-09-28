Müthiş start

Zorlu PSM, sezonu muhteşem bir festivalle açıyor. Dünyanın en küçük diskosu, 30Eylül'den itibaren ZorluPSM'deki MIX Festivali'nde eğlence severlerle buluşacak. Festival, konserlerin yanı sıra pazar alanı veücretsiz atölyelere de ev sahipliği yapacak.
Katılımcıların sıra dışı bir deneyim yaşayacağı MIX Festivali'nde eğlence severler Zorlu PSM'nin tüm sahnelerinden yayılacak farklı müzik türleriyle 2 gün boyuncakeyifli anlar yaşayacak. Festivalin biletleri ise biletix ve Zorlugişelerinden alınabilir.
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