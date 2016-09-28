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Lezzetli davet

Lezzetli davet
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan, önceki akşam Shangri-La Bosphorus'taki bir davete katıldı. İstanbul'da gerçekleştirilen davette Gaziantep mutfağına özgü 500 farklı lezzet beğeniye sunuldu. Gaziantepli olan oyuncu Atacan ile Altuğ lezzetlerin tadına baktı. Ünlü çift, "Antep mutfağına bayılıyoruz" dedi.

Ünlü çift, Antep mutfağına özgü lezzetleri çok sevdiklerini söyledi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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