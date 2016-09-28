  1. Lezzetli davet
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Kızıyla aynı projede

Kızıyla aynı projede
FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi, 'Bordo Bereliler - Kan Uykusu' adlı filmle beyazperdeye taşınıyor. Ahu Şentürk'ün yönetmenliğinde 1 Ekim'de Osmaniye'de başlanacak çekimler öncesinde tüm ekip geçen akşam buluştu.

Davete başrol oyuncusu Yeşim Salkım ve ilk kez birlikte kamera karşısına geçeceği kızı Gizem de katıldı. Salkım filmde, Suriye'deki terör örgütüne operasyona giden Bordo Bereli Yüzbaşı Mehmet'in eşi Zuhal'i canlandıracak.

Kızıyla poz veren Yeşim Salkım, "En büyük dert ortağımla aynı filmde oynamak benim için tarifi imkansız bir duygu" dedi.

Gözde SANCI
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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