Hazine avcıları!

Ümit ve Cem Boyner’den uyanık hamle... Ünlü iş kadını, geçtiğimiz aylarda Bodrum Çökertme’deki hazine arazilerini maddi durumu olmayan köylülerden topladı. Çiftin, arsa ve vergi dahil sadece 500 bin liraya koy sahibi olduğu iddia edildi...
Ünlü iş kadını Ümit Boynerile eşi işadamı Cem Boyner,oldukça karlı bir yatırımaimza attılar. Ayvalık'ın yanı sıraBodrum'da yaklaşık 15 milyonliralık lüks villası olan çift, geçtiğimizaylarda gözünü Bodrum ÇökertmeKöyü'ndeki orman vasfını kaybetmişhazine arazisine (2B) dikti.
BİZZAT KENDİSİ GİDİP ARAŞTIRDI
Gökova Körfezi'ndeki 2B arazisinde hak sahibi olan köylülerin maddi gücü araziyi satın almayayetmeyince Ümit Boyner, bu durumu fırsataçevirdi. Ünlü işkadını, Bodrum merkeze 1 saatuzaklıkta bulunan Gökova Körfezi'ndeki enbakir arsaları köylüden satın aldı. Bölgeye bizzat kendi gidip araştırmalar yapan Ümit Boyner, milyondolarlık arsaları ucuza kapattı. Yöre halkının bölgedeki 2B arazilerini yaklaşık300 bin liraya satın alan Boyner, belirli bir ücreti de devlete vergi olaraködedi.
DAİRE FİYATINA KOY!
Toplamda cebinden yaklaşık 500 bin lira çıktığı iddia edilen Ümit Boyner, bir daire parasına Ege'nin en güzellokasyonlarından birinde koy sahibi oldu. Özellikle Bodrum ve çevresindeki villa fiyatlarının bile milyon dolarlarıbulduğu düşünülürse Boyner çifti, son yılların en uyanık hamlesini yaptı... Boyner'in GökovaKörfezi'ndeki en bakir koylardan birini sudanucuza aldığını duyanlar ise "Boyner Ailesihazineye kondu" diye yorum yaptı.
* Kanlıca'da da yalıları olan Boyner çiftinin, Bodrum Çökertme'de yeni aldıkları koya ev mi yoksa otel mi yapacağı merak konusu... Gökova Körfezi'nin en bakir bölgelerinden biri olan Çökertme Koyu'ndaki arsa ve ev fiyatlarının birkaç yıl içerisinde en az 5 kat artması bekleniyor.
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