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Hazine avcıları!

Ümit ve Cem Boyner’den uyanık hamle... Ünlü iş kadını, geçtiğimiz aylarda Bodrum Çökertme’deki hazine arazilerini maddi durumu olmayan köylülerden topladı. Çiftin, arsa ve vergi dahil sadece 500 bin liraya koy sahibi olduğu iddia edildi...

Hazine avcıları!
Ünlü iş kadını Ümit Boyner ile eşi işadamı Cem Boyner, oldukça karlı bir yatırıma imza attılar. Ayvalık'ın yanı sıra Bodrum'da yaklaşık 15 milyon liralık lüks villası olan çift, geçtiğimiz aylarda gözünü Bodrum Çökertme Köyü'ndeki orman vasfını kaybetmiş hazine arazisine (2B) dikti.

BİZZAT KENDİSİ GİDİP ARAŞTIRDI
Gökova Körfezi'ndeki 2B arazisinde hak sahibi olan köylülerin maddi gücü araziyi satın almaya yetmeyince , bu durumu fırsata çevirdi. Ünlü işkadını, Bodrum merkeze 1 saat uzaklıkta bulunan Gökova Körfezi'ndeki en bakir arsaları köylüden satın aldı. Bölgeye bizzat kendi gidip araştırmalar yapan Ümit Boyner, milyon dolarlık arsaları ucuza kapattı. Yöre halkının bölgedeki 2B arazilerini yaklaşık 300 bin liraya satın alan Boyner, belirli bir ücreti de devlete vergi olarak ödedi.

DAİRE FİYATINA KOY!
Toplamda cebinden yaklaşık 500 bin lira çıktığı iddia edilen Ümit Boyner, bir daire parasına Ege'nin en güzel lokasyonlarından birinde koy sahibi oldu. Özellikle Bodrum ve çevresindeki villa fiyatlarının bile milyon dolarları bulduğu düşünülürse Boyner çifti, son yılların en uyanık hamlesini yaptı... Boyner'in Gökova Körfezi'ndeki en bakir koylardan birini sudan ucuza aldığını duyanlar ise "Boyner Ailesi hazineye kondu" diye yorum yaptı.


* Kanlıca'da da yalıları olan Boyner çiftinin, Bodrum Çökertme'de yeni aldıkları koya ev mi yoksa otel mi yapacağı merak konusu... Gökova Körfezi'nin en bakir bölgelerinden biri olan Çökertme Koyu'ndaki arsa ve ev fiyatlarının birkaç yıl içerisinde en az 5 kat artması bekleniyor.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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