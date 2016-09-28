Hapiste rekor

Cezaevinde özgürlük için gün sayan Deniz Seki'nin yeni klibi izlenme rekoru kırdı. 'Nerelerdeydin' şarkısına çekilen ve Seki'nin bugüne kadar yayınlanmamış görüntülerinin yer aldığı klip Youtube'da 1 haftada 5 milyondan fazla izlendi. Seki'nin nişanlısı Faruk Salman'la fotoğraflarının da yer aldığı klibi şarkıcının kardeşi Serdar Seki yönetti.



Seki'nin son klibinde hayatından kesitler sunuldu ve bugüne kadar görülmemiş fotoğrafları kullanıldı.