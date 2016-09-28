Gurur pozu

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Mustafa Sandal'ın eşi Emina, önceki gün oğulları Yaman ve Yavuz'la market alışverişine çıktı. Güzel şarkıcı, markette çocuklarıyla çekilen fotoğrafını instagram'da yayınladı.
Emina Sandal bu kareye, "Hayatımdaki çoğu şeyden gurur duyuyorum. Fakat annelikle hiçbir şey boy ölçüşemez. Marketin ortasında duygusal anlar…" notu düştü.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Gazete
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