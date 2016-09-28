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Büyük gün 4 Ekim

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın merakla beklenen i belli oldu. , 4 Ekim’deki ilk bölümünden itibaren yine olay yaratacak...

Büyük gün 4 Ekim
Hasret bitiyor... landığı ilk günden beri salı akşamları zirveyi kimseye kaptırmayan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' a da iddialı bir başlangıç yapacak. Milyonları ekran başına kilitleyen fenomen nin yeni sezondaki yayın i belli oldu.

KADRODA YENİ İSİMLER...
Başrollerini Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır'ın paylaştığı ve bu sezon ise kadrosuna Sanem Çelik gibi yıldız isimlerin dahil olduğu dizinin hayranlarının özlemi, 4 Ekim Salı akşamı sona erecek. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hareketli senaryosu ve yenilenen oyuncu kadrosuyla bu sezon da izleyicileri ekranına bağlayacak...



Seyirci, bu sezon ve 'in canlandırdığı karakterler arasındaki savaşı soluksuz seyredecek.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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