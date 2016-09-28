Büyük gün 4 Ekim

Hasret bitiyor... Yayınlandığı ilk günden beri salı akşamları zirveyi kimseye kaptırmayan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yenisezona da iddialı bir başlangıç yapacak. Milyonları ekran başına kilitleyen fenomen dizinin yeni sezondaki yayın tarihi belli oldu.
KADRODA YENİ İSİMLER...
Başrollerini Oktay Kaynarca ile DenizÇakır'ın paylaştığı ve bu sezon ise kadrosuna Sanem Çelik gibi yıldız isimlerin dahil olduğu dizinin hayranlarının özlemi, 4 EkimSalı akşamı sona erecek. 'Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz' hareketli senaryosu ve yenilenen oyuncu kadrosuyla bu sezon da izleyicileri atv ekranına bağlayacak...
Seyirci, bu sezon Deniz Çakır ve Sanem Çelik'in canlandırdığı karakterler arasındaki savaşı soluksuz seyredecek.
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