  1. Kızıyla aynı projede
  2. She -Ra sahnede

Aslıhan sahalarda

Aslıhan sahalarda
Yıldız futbolcu Arda Turan'ın sevgilisi Aslıhan Doğan, 6 aylık sosyal medya orucunu bozdu. Doğan, Mart'ta kapattığı instagram hesabını yeniden açtı. 'la ayrıldıkları konuşulan sosyetik güzel, aşkıyla fotoğraflarını hesabında yayınlayarak dedikodulara da nokta koymuş oldu.

Uzun süredir birlikte olan ünlü çiftin, ne zaman evleneceği merak konusu!
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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