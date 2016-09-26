Yeniden bir arada

Bir dönem birlikte oldukları konuşulan genç oyuncular Hande Erçel'le Tolga Sarıtaş, önceki akşam Asmalımescit Soho'dan çıkarken objektiflere yansıdı. Birlikte eğlenen ikili, görüntü vermemek için mekandan ayrı ayrı çıktı. Taksiye atlayıp mekandan ayrılan Sarıtaş'ın ardından Erçel de bir taksiyle evinin yolunu tuttu. Her iki oyuncu da "Yeniden birlikte misiniz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.



Doğan SAVAŞ