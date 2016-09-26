Sevgiyle büyüyor

Sevilen şarkıcı Özgün, Down Sendromlu minik oğlu Ediz'le yaşadığı deneyimleri önceki gün 3. Bebekoloji Konferansı'nda paylaştı. Şarkılarıyla etkinliğe renk katan sanatçı, şunları söyledi: "Eşim Nida'yla Ediz'i sevgiyle büyütmeye odaklandık. Ediz'i mümkün olduğu kadar sosyal bir çocuk olarak yetiştirmeye özen gösteriyoruz."