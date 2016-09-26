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Sevgiyle büyüyor

Sevgiyle büyüyor
Sevilen şarkıcı Özgün, Down Sendromlu minik oğlu Ediz'le yaşadığı deneyimleri önceki gün 3. Bebekoloji Konferansı'nda paylaştı. Şarkılarıyla etkinliğe renk katan sanatçı, şunları söyledi: "Eşim Nida'yla Ediz'i sevgiyle büyütmeye odaklandık. Ediz'i mümkün olduğu kadar sosyal bir çocuk olarak yetiştirmeye özen gösteriyoruz."
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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