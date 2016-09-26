  1. Güzel dostluk
  2. Çantada servet

Mega ilgi

Mega ilgi
Tarkan, önceki akşam eşi Pınar Tevetoğlu ile Etiler'deki Papermoon'da yemekteydi. 2 saat kaldığı mekandan kalabalık bir grupla çıkan Tarkan'ın bir hayli keyifli olduğu gözlendi. Megastar'a ilgi de her zamanki gibi çoktu.

Gazetecileri karşısında görünce kahkaha atan Megastar, daha önce verdiği bir röportajdaki "Bir bebeğimin olmasını çok istiyorum" lafı hatırlatılınca sessiz kaldı. Basın mensuplarına "İyi akşamlar" demekle yetinen Tarkan, Pınar Hanım'la mekandan ayrıldı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Bilge Bilge

sac, burun, danisman diye amma cok para harcadi karisini guzellestirmek icin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 05:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar