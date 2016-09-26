Tarkan, önceki akşam eşi Pınar Tevetoğlu ile Etiler'deki Papermoon'da yemekteydi. 2 saat kaldığı mekandan kalabalık bir grupla çıkan Tarkan'ın bir hayli keyifli olduğu gözlendi. Megastar'a ilgi de her zamanki gibi çoktu.
Gazetecileri karşısında görünce kahkaha atan Megastar, daha önce verdiği bir röportajdaki "Bir bebeğimin olmasını çokistiyorum" lafı hatırlatılınca sessiz kaldı. Basın mensuplarına "İyi akşamlar" demekle yetinen Tarkan, Pınar Hanım'la mekandan ayrıldı.
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sac, burun, danisman diye amma cok para harcadi karisini guzellestirmek icin
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