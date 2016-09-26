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Jönler buluştu

Jönler buluştu
Yakışıklı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ'la Çağatay Ulusoy, önceki akşam oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisini birlikte izledi. Maçı Ulusoy'un evinde izleyen ikili, 2-2 biten karşılaşma sonrası soluğu Emirgan'daki bir gece kulübünde aldı. Geç saatlere dek eğlenen ikili, çıkışta Tatlıtuğ'un lüks aracında objektiflere yansıdı.

Doğan SAVAŞ
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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