Helal sana Lindsay

Geçtiğimiz hafta bir saat markasının 2milyon dolarlık reklam anlaşması için Türkiye'ye gelen Amerikalı yıldız Lindsay Lohan'dan duyarlıdavranış… 2020'de ABD'deki başkanlık seçimlerine adaylığını koyacağını ve seçilirse ilk işinin dünyada acı çeken çocuklara yardım etmek olacağını söyleyen Lohan, işe Suriyeli mültecilereyardım eli uzatmakla başlıyor. Türkiye'deki mülteciler içinbir vakıf kuracağını belirten ünlü oyuncu, önceki gün yaptığı paylaşımla alkış aldı. Lindsay Lohan, Boğaz'dangeçerken çektiği TürkBayrağı'nı instagram'da paylaştı. Ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ile birlikte Sultanbeyli'de yaşayan Suriyeli bir aileyi ziyaret etti. Çekilen fotoğrafın altına şöyle yazdı: Baba Muhammed Halep'te yaralandı. Karısı onu terk etti. Onlar da Türkiye'ye sığınmışlar. Heya 9 yaşında ve onun ikiz kardeşi Leys... 17 yaşındaki evin büyük oğlu Hüseyin, onlara daha bakmak için çalışmak zorunda...
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