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  2. Boşanıyorlar!

Helal sana Lindsay

Türkiye hayranı , İstanbul’da Suriyeli bir mülteci ailesini ziyaret etti. Onların dertlerini dinledi. Birlikte fotoğraf çektirdi. ‘Mültecilere yardım etme vakti’ mesajı

Helal sana Lindsay
Geçtiğimiz hafta bir saat markasının 2 milyon dolarlık reklam anlaşması için Türkiye'ye gelen Amerikalı yıldız Lindsay Lohan'dan duyarlı davranış… 2020'de ABD'deki başkanlık seçimlerine adaylığını koyacağını ve seçilirse ilk işinin dünyada acı çeken çocuklara yardım etmek olacağını söyleyen Lohan, işe Suriyeli mültecilere yardım eli uzatmakla başlıyor. Türkiye'deki mülteciler için bir vakıf kuracağını belirten ünlü oyuncu, önceki gün yaptığı paylaşımla alkış aldı. , Boğaz'dan geçerken çektiği Türk Bayrağı'nı instagram'da paylaştı. Ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ile birlikte Sultanbeyli'de yaşayan Suriyeli bir aileyi ziyaret etti. Çekilen fotoğrafın altına şöyle yazdı: Baba Muhammed Halep'te yaralandı. Karısı onu terk etti. Onlar da Türkiye'ye sığınmışlar. Heya 9 yaşında ve onun ikiz kardeşi Leys... 17 yaşındaki evin büyük oğlu Hüseyin, onlara daha bakmak için çalışmak zorunda...
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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