Demir attım yalnızlığa

6 yıllık eşi Reza Zarrab’a boşanma davası açan Ebru Gündeş, inzivaya çekiliyor. 75 milyonluk yalısından taşınıp İstanbul dışına yerleşecek olan sanatçının tek kuruş tazminat istemediği de iddia ediliyor...
ABD'de tutuklu bulunan eşi RezaZarrab'dan boşanmaya kararveren Ebru Gündeş, sessizliğinibozdu. Ünlü işadamının 17-25 Aralıkkumpas soruşturması kapsamındaMart'ta ABD'de gözaltına alınmasınınardından inzivaya çekilen Gündeş,dün yaptığı açıklamayla boşanacağınıdoğruladı. Eşine avukatları aracılığıylaboşanmak istediğini ileten ünlü sanatçı,Zarrab'ın basın açıklamasından sonra"Reza Bey gerekeni söylemiş,kararım doğrudur" dedi. Zarrab'la6 yıllık evliliğini bitirme kararıalan Ebru Gündeş'in bu kararı5 yaşındaki kızları Alaraiçin aldığı öğrenildi.
TALEBİ YOK...
Eşinin tutuklandığı dönemde "Kızımınyaşadığımız kötügünlerden etkilenmesiniistemiyorum" diyen Gündeş'in boşanırken hakkında "İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği" iddiasıyla 75 yıl ceza istenen Reza Zarrab'tan kızı ve kendisi için hiçbir maddi taleptebulunmayacağı da iddia edildi. Ünlü işadamının kendisine hediye ettiği ve sonrasında geri aldığı Kanlıca'daki 25 milyon dolarlık (yaklaşık75 milyon lira) tarihi ikiz yalıda kızıyla birlikte yaşayan Gündeş'in boşanmanın ardından yalıdan taşınacağı da iddialar arasında. Hatta ünlü şarkıcının yardımcılarına kendisineİstanbul dışındaki Zekeriyaköy ve Beykozgibi yerlerden villa bulunması için talimat verdiği de söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasından ayrılma kararı alan ünlü şarkıcının içinde bulunduğu kötü günleri atlatana kadarinzivaya çekileceği de konuşulanlar arasında… Bu dönemde yalnızca sahne çalışmalarına ağırlık verecek olan Ebru Gündeş, "Sen yoluna, benyoluma" dediği eşinden olan kızı Alara ile hayatında yeni bir sayfa açacak… Reza Zarrab'la yaptığı 3. evliliği de sona ermek üzere olan ünlü sanatçının "Bir daha asla evlenmem" dediği de söyleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.