  1. Yeniden bir arada
  2. Güzel dostluk

Demir attım yalnızlığa

6 yıllık eşi Reza Zarrab’a boşanma davası açan , inzivaya çekiliyor. 75 milyonluk yalısından taşınıp İstanbul dışına yerleşecek olan sanatçının tek kuruş tazminat istemediği de iddia ediliyor...

Demir attım yalnızlığa
ABD'de tutuklu bulunan eşi Reza Zarrab'dan boşanmaya karar veren Ebru Gündeş, sessizliğini bozdu. Ünlü işadamının 17-25 Aralık kumpas soruşturması kapsamında Mart'ta ABD'de gözaltına alınmasının ardından inzivaya çekilen Gündeş, dün yaptığı açıklamayla boşanacağını doğruladı. Eşine avukatları aracılığıyla boşanmak istediğini ileten ünlü sanatçı, Zarrab'ın basın açıklamasından sonra "Reza Bey gerekeni söylemiş, kararım doğrudur" dedi. Zarrab'la 6 yıllık evliliğini bitirme kararı alan 'in bu kararı 5 yaşındaki kızları Alara için aldığı öğrenildi.

TALEBİ YOK...
Eşinin tutuklandığı dönemde "Kızımın yaşadığımız kötü günlerden etkilenmesini istemiyorum" diyen Gündeş'in boşanırken hakkında "İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği" iddiasıyla 75 yıl ceza istenen Reza Zarrab'tan kızı ve kendisi için hiçbir maddi talepte bulunmayacağı da iddia edildi. Ünlü işadamının kendisine hediye ettiği ve sonrasında geri aldığı Kanlıca'daki 25 milyon dolarlık (yaklaşık 75 milyon lira) tarihi ikiz yalıda kızıyla birlikte yaşayan Gündeş'in boşanmanın ardından yalıdan taşınacağı da iddialar arasında. Hatta ünlü şarkıcının yardımcılarına kendisine İstanbul dışındaki Zekeriyaköy ve Beykoz gibi yerlerden villa bulunması için talimat verdiği de söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasından ayrılma kararı alan ünlü şarkıcının içinde bulunduğu kötü günleri atlatana kadar inzivaya çekileceği de konuşulanlar arasında… Bu dönemde yalnızca sahne çalışmalarına ağırlık verecek olan Ebru Gündeş, "Sen yoluna, ben yoluma" dediği eşinden olan kızı Alara ile hayatında yeni bir sayfa açacak… Reza Zarrab'la yaptığı 3. evliliği de sona ermek üzere olan ünlü sanatçının "Bir daha asla evlenmem" dediği de söyleniyor.
Etiketler:
  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar