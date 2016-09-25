Renkli Demet

Popçu Demet Akalın, önceki gün İstinyePark AVM'deydi. Ünlü şarkıcı, adeta ayaklı reklamını yaptığı Moschino marka kıyafetleriyle rengarenk bir görüntü sergiledi. Elinden telefonunu düşürmeyen Akalın, tek tek mağazaları gezdikten sonra bir kafede yorgunluk kahvesi içti.