Lady Gaga, Suriye için dua istedi

Twitter'da 64 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, #PrayForSyria hashtag'ini kullandığı mesajında, paylaştığı videonun izlenmesini istedi ve "Çocuk gibi düşünün. Sevdiğiniz zaman cevap çok basittir" ifadelerini kullandı.

Lady Gaga'nın mesajına eklediği ve USA Today'in takipçileriyle paylaştığı video, Halep'e düzenlenen hava saldırısında evleri yıkılan ve enkazdan çıkarılan 5 yaşındaki Suriyeli Ümran'ın görüntüleri ile onunla kardeş olmak istediğini ABD Başkanı Barack Obama'ya gönderdiği mektubunda yazan New Yorklu 6 yaşındaki Alex'in görüntülerini içeriyor.



Alex'in Obama'ya yazdığı ve Beyaz Saray'ın internet sitesinde de paylaşılan mektupta özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Sevgili Başkan Obama, Suriye'de ambulansa alınan çocuğu hatırladınız mı? Lütfen onu alıp evimize getirebilir misin? Yoldaki parktan ya da caddede, sizi bayraklar, çiçekler ve balonlarla bekliyor olacağız. Ona aile oluruz. O da bizim kardeşimiz olur. Küçük kardeşim Catherine, onun için kelebekler ve ateş böceği toplar. Okulda Suriyeli bir arkadaşım var. İsmi Ömer. Onu Ömer ile de tanıştırırım. Hep birlikte oyun oynarız. Onu doğum günü partilerine davet ederiz. O da bize kendi dilini öğretir. Tabii biz de aynı Japon arkadaşım Aoto gibi, ona İngilizce öğretiriz.

Lütfen ona, kardeşi Alex'in de onun gibi çok kibar bir erkek olduğunu söyle. Oyuncaklarını getiremeyeceği ve oyuncakları olmadığı için, Catherine büyük mavi çizgili beyaz tavşanını onunla paylaşacak. Ben de bisikletimi paylaşacağım ve ona nasıl süreceğini öğreteceğim. Matematikteki toplama ve çıkarmayı öğreteceğim. Catherine'in yeşil renkli dudak kremini de koklayabilir. Kimseye dokundurtmuyor.

Çok teşekkür ediyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum."