Kanlı gönderme

Cem Yılmaz’dan aşk golü yiyen Ebru Şallı, sosyal medyadan gönderme yapmaya devam ediyor. Önceki gün Yılmaz’ın hediye ettiği bıçakla elini kesen güzel sunucu, imalı paylaşımıyla komedyene mesaj gönderdi
Ebru Şallı'yla Çeşme tatilinde yakınlaştıktan sonra geçtiğimiz gün "Ebru,eskiden beri tanıdığım, çok sevdiğimarkadaşım" diyerek kafaları karıştıran Cem Yılmaz'a Şallı'dan sert mesaj! İlişkinin başında "Her şey çok güzelgidiyor" diyerek aşkı kabul eden Şallı, Yılmaz'ın 'Arkadaşız' lafına önceki gün yaptığı bıçaklı paylaşımla cevap verdi.
Eli kesilen ünlü sunucu, üzerinde kalp olan 'Krop Knifes' marka bıçağı snapchat'te yayınladı. Şallı, Cem Yılmaz'ınçok yakınlarına hediye olarak aldığı ve instagram'da dahi hesabını takip ettiği KropKnifes marka bıçakla ünlü komedyenin sarf ettiği sözlerin canını yaktığını ima etti.
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