  1. İhanet trafiği!
  2. Gergin Deniz

Kanlı gönderme

Cem Yılmaz’dan aşk golü yiyen , sosyal medyadan gönderme yapmaya devam ediyor. Önceki gün Yılmaz’ın hediye ettiği bıçakla elini kesen güzel sunucu, imalı paylaşımıyla komedyene mesaj gönderdi

Kanlı gönderme
Ebru Şallı'yla Çeşme tatilinde yakınlaştıktan sonra geçtiğimiz gün "Ebru, eskiden beri tanıdığım, çok sevdiğim arkadaşım" diyerek kafaları karıştıran Cem Yılmaz'a Şallı'dan sert mesaj! İlişkinin başında "Her şey çok güzel gidiyor" diyerek aşkı kabul eden Şallı, Yılmaz'ın 'Arkadaşız' lafına önceki gün yaptığı bıçaklı paylaşımla cevap verdi.

Eli kesilen ünlü sunucu, üzerinde kalp olan 'Krop Knifes' marka bıçağı snapchat'te yayınladı. Şallı, Cem Yılmaz'ın çok yakınlarına hediye olarak aldığı ve instagram'da dahi hesabını takip ettiği Krop Knifes marka bıçakla ünlü komedyenin sarf ettiği sözlerin canını yaktığını ima etti.
Etiketler:
  • 25 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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