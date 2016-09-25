Gergin Deniz

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Geçtiğimiz gün Yunan sevgilisi Harris'den şiddet gördüğü haberleri basına yansıyan Deniz Akkaya, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Olayla ilgili sessiz kalan Akkaya, kızı Ayşe sorulduğunda ise "Benim kızımı soramazsın?" diyerek gazetecilere çıkıştı.
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