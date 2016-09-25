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Gergin Deniz

Gergin Deniz
Geçtiğimiz gün Yunan sevgilisi Harris'den şiddet gördüğü haberleri basına yansıyan Deniz Akkaya, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Olayla ilgili sessiz kalan Akkaya, kızı Ayşe sorulduğunda ise "Benim kızımı soramazsın?" diyerek gazetecilere çıkıştı.
Etiketler:
  • 25 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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