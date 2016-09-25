Boşanıyorlar!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş (41), ABD'de tutuklu bulunan kendisinden 8 yaş küçük eşi Reza Zarrab'tan boşanma kararı aldı. 2010 yılında evlenen ve bu evlilikten 5 yaşında Alara isminde bir kızı olan Gündeş ile işadamı Reza Zarrab yol ayrımına girdi. Zarrab'ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama da gündeme bomba gibi düştü. Zarrab boşanma isteğinin Ebru Gündeş'ten geldiğini ve kendisinin de içinde bulunduğu güç koşullara rağmen bu teklifi kabul ettiğini açıkladı.
ÜZÜLEREK AYRILIYORUM
Zarrab, yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları dile getirdi: "13.09.2016 itibariyle eşim Ebru Gündeş avukatı aracılığı ile tarafıma boşanmak istediğini iletmiştir. Avukatı aracılığı ile üzerimde baskı uygulanmış ve boşanma vekaletnamesini tarafıma göndermiş bulunmaktadır. İçerisinde bulunduğum bu sıkıntılı sürece rağmen eşimin boşanma kararını saygıyla karşıladığımı üzülerek kamuoyuna bildiririm."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.