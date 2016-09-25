  1. Boşanıyorlar!
  2. Soru sorma sanatı

Angelina kaçar

Angelina kaçar
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in aşkları dillere destan oldu. Dünya onların birlikteliğini örnek aldı. Ancak Brad Pitt hakkında çıkan aldatma haberlerinin ardından 12 yıllık birliktelik sona erdi. geçtiğimiz hafta boşanma davası açtı. Yanına çocuklarını da alan Jolie, herkesten gizli olarak Malibu'ya gitti. Burada 4409 metrekare büyüklüğünde ve 12 milyon dolar değerinde olan lüks bir köşk kiraladı. Ünlü oyuncunun boşanma sürecinde ve sonrasında burada yaşamayı planladığı öğrenildi. Bu arada çiftin ayrılığı hakkında birçok dedikodu ortaya çıktı. Brad Pitt'in, oğullarından Maddox'u darp ettiği ve Angelina'dan ikinci bir şans istediği belirtildi.


Angelina Jolie yaşadıklarına dayanamadı herkesten uzakta kafa dinlemeye başladı.
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  • 25 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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