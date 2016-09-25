Angelina kaçar

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in aşkları dillere destan oldu. Dünya onların birlikteliğini örnek aldı. Ancak Brad Pitthakkında çıkan aldatma haberlerininardından 12 yıllık birliktelik sonaerdi. Angelina Jolie geçtiğimiz hafta boşanma davası açtı. Yanına çocuklarınıda alan Jolie, herkesten gizli olarakMalibu'ya gitti. Burada 4409 metrekare büyüklüğünde ve 12 milyon dolar değerinde olan lüks bir köşk kiraladı. Ünlü oyuncunun boşanma sürecindeve sonrasında burada yaşamayıplanladığı öğrenildi. Bu arada çiftin ayrılığı hakkında birçok dedikodu ortaya çıktı. Brad Pitt'in, oğullarındanMaddox'u darp ettiği ve Angelina'danikinci bir şans istediği belirtildi.
Angelina Jolie yaşadıklarına dayanamadı herkesten uzakta kafa dinlemeye başladı.
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