Aaaa Okan güldü!

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Agresif tavırlarıyla bilinen Okan Bayülgen, önceki gece sevgilisi Selin Atasoy ile Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Soho'da eğlenen ikili, taksiyle mekandan ayrıldı.
Çıkışta sevgilisi Atasoy'a, "Sen bin aşkım geliyorum" diyen Bayülgen, ilk kez basın mensuplarına selam verdi. Şovmen, taksiye binince objektiflere gülümseyerek poz verdi.
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gicik bir tip anadolu mayasi nanay,
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