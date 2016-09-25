  1. Huzur tatili
  2. İhanet trafiği!

Aaaa Okan güldü!

Aaaa Okan güldü!
Agresif tavırlarıyla bilinen Okan Bayülgen, önceki gece sevgilisi Selin Atasoy ile Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Soho'da eğlenen ikili, taksiyle mekandan ayrıldı.

Çıkışta sevgilisi Atasoy'a, "Sen bin aşkım geliyorum" diyen Bayülgen, ilk kez basın mensuplarına selam verdi. Şovmen, taksiye binince objektiflere gülümseyerek poz verdi.
Etiketler:
  • 25 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
&#246;z.t. öz.t.

gicik bir tip anadolu mayasi nanay,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 00:14
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar