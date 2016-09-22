Zehra’yla veda yemeği

Kaya Çilingiroğlu, Londra'da iç mimarlık okuyacak kızı Zehra ile önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı. Okul başlamadan önce kızıyla İstanbul'da vakit geçirdiğini söyleyen ünlü işadamı, Zehra'yla gurur duyduğunu dile getirdi.



Kızıyla baş başa keyifli bir akşam yemeği yiyen Çilingiroğlu "Zehra, yarın Londra'ya uçuyor. Yolculuk öncesi bir araya geldik. Zehra, Londra'ya annesiyle birlikte gidecek. Ben de daha sonra onlara katılacağım" dedi.