  1. ‘Geçmişi gömdüm’
  2. Turkish Zeyna

Zehra’yla veda yemeği

Zehra’yla veda yemeği
Kaya Çilingiroğlu, Londra'da iç mimarlık okuyacak kızı Zehra ile önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı. Okul başlamadan önce kızıyla İstanbul'da vakit geçirdiğini söyleyen ünlü işadamı, Zehra'yla gurur duyduğunu dile getirdi.

Kızıyla baş başa keyifli bir akşam yemeği yiyen Çilingiroğlu "Zehra, yarın Londra'ya uçuyor. Yolculuk öncesi bir araya geldik. Zehra, Londra'ya annesiyle birlikte gidecek. Ben de daha sonra onlara katılacağım" dedi.
Etiketler:
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar