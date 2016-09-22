Zehra’yla veda yemeği

Kaya Çilingiroğlu, Londra'da iç mimarlık okuyacak kızı Zehra ile önceki günZorlu'da objektiflere yansıdı. Okul başlamadan önce kızıyla İstanbul'da vakit geçirdiğini söyleyen ünlü işadamı, Zehra'yla gurur duyduğunu dile getirdi.
Kızıyla baş başa keyifli bir akşam yemeği yiyen Çilingiroğlu "Zehra, yarın Londra'yauçuyor. Yolculuk öncesibir araya geldik. Zehra,Londra'ya annesiyle birliktegidecek. Ben de daha sonraonlara katılacağım" dedi.
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