Yemek yapamıyor

Çağla Şıkel, önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay'la Akmerkez'deydi. Kuzey'i okuldan alıp gezmeye geldiklerini söyleyen Şıkel, "Çocuklar beni çok sevdiği için her şeyi benle birlikte yapmak istiyor. Bu yüzden yardımcı almıyorum" dedi.



Güzel sunucu sözlerine şöyle devam etti: "Ben çocuklarımla olmaktan çok mutluyum. Yorsalar da o yorgunluk tatlı yorgunluk." Yemek yapmak için vakit bulamamaktan şikayet eden manken, bunun için bir yardımcısı olduğunu söyledi.