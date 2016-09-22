Yemek yapamıyor

Çağla Şıkel, önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay'la Akmerkez'deydi. Kuzey'i okuldan alıp gezmeye geldiklerini söyleyen Şıkel, "Çocuklar beni çok sevdiğiiçin her şeyi benle birlikteyapmak istiyor. Bu yüzdenyardımcı almıyorum" dedi.
Güzel sunucu sözlerine şöyle devam etti: "Bençocuklarımla olmaktançok mutluyum. Yorsalar da o yorgunluk tatlı yorgunluk." Yemek yapmak için vakit bulamamaktan şikayet eden manken, bunun için bir yardımcısı olduğunu söyledi.
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