Volkan ters köşe!

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 4 yıl önce açılan davaya göre FB'nin kalecisi Volkan Demirel ile Hasan Kakşi arasında 19 Ekim 2012 tarihinde 'avukatlık sözleşmesi' yapıldı. Kakşi, sözleşme uyarıncaDemirel'in BodrumTürkbükü'nde satın aldığı500 bin euroluk tripleksvillanın üzerindeki hukukiişlemleri yürütecekti. Satışı sonrası villanın değeri üzerinden yüzde 10 avukatlık ücreti alacak olan Hasan Kakşi, hukuki işlemlere başladı. Ancak bu sırada ünlü kalecinin özel avukatı Fatih Barış Kavlak da Hasan Kakşi'nin haberi olmadan dosyaya 1 Kasım 2012'de vekâlet koydu. Kakşi, Volkan Demirel'in avukatlığından azledildiğini, bir hafta sonra kendisine gönderilen noter ihtarnamesiyle öğrendi.
FB'li kaleci Volkan Demirel,Bodrum Türkbükü'ndeki villayı500 bin euroya satın almıştı.
ŞARTLARA UYMADI
Türkbükü'ndeki villanın hukuki işlemleri, bundan sonra avukat Kavlak tarafından yürütüldü. Bunun üzerine Hasan Kakşi, 'mesleğininhiçe sayıldığını' belirterekDemirel'e dava açtı.Davaya cevap veren VolkanDemirel'in avukatı FatihBarış Kavlak ise "Davacıavukata villa satıldığıtakdirde tapu değeriüzerinden yüzde 10 bedelve Fenerbahçe ŞükrüSaraçoğlu Stadyumu'ndan1 adet kombine biletödenecekti. Daha sonra davacıyla olan avukatlık sözleşmesini tek taraflı feshettik. Davacı sözleşme şartlarını yerine getirmiş midir ki yüzde 10 avukatlık bedeli istemektedir" dedi. 4 yıldır süren dava önceki gün karara bağlandı. Mahkeme Volkan Demirel'in avukat Kakşi'ye 150 bin TL ödemesine karar verdi.
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