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Volkan ters köşe!

Avukat Hasan Kakşi, ünlü kaleci ’e açtığı davayı kazandı. 4 yıl süren vekalet savaşı Demirel’in cebini yaktı

Volkan ters köşe!
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 4 yıl önce açılan davaya göre FB'nin kalecisi ile Hasan Kakşi arasında 19 Ekim 2012 tarihinde 'avukatlık sözleşmesi' yapıldı. Kakşi, sözleşme uyarınca Demirel'in Bodrum Türkbükü'nde satın aldığı 500 bin euroluk tripleks villanın üzerindeki hukuki işlemleri yürütecekti. Satışı sonrası villanın değeri üzerinden yüzde 10 avukatlık ücreti alacak olan Hasan Kakşi, hukuki işlemlere başladı. Ancak bu sırada ünlü kalecinin özel avukatı Fatih Barış Kavlak da Hasan Kakşi'nin haberi olmadan dosyaya 1 Kasım 2012'de vekâlet koydu. Kakşi, Volkan Demirel'in avukatlığından azledildiğini, bir hafta sonra kendisine gönderilen noter ihtarnamesiyle öğrendi.


FB'li kaleci Volkan Demirel, Bodrum Türkbükü'ndeki villayı 500 bin euroya satın almıştı.

ŞARTLARA UYMADI
Türkbükü'ndeki villanın hukuki işlemleri, bundan sonra avukat Kavlak tarafından yürütüldü. Bunun üzerine Hasan Kakşi, 'mesleğinin hiçe sayıldığını' belirterek Demirel'e dava açtı. Davaya cevap veren Volkan Demirel'in avukatı Fatih Barış Kavlak ise "Davacı avukata villa satıldığı takdirde tapu değeri üzerinden yüzde 10 bedel ve Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndan 1 adet kombine bilet ödenecekti. Daha sonra davacıyla olan avukatlık sözleşmesini tek taraflı feshettik. Davacı sözleşme şartlarını yerine getirmiş midir ki yüzde 10 avukatlık bedeli istemektedir" dedi. 4 yıldır süren dava önceki gün karara bağlandı. Mahkeme Volkan Demirel'in avukat Kakşi'ye 150 bin TL ödemesine karar verdi.

ALİ OKTAY
Etiketler:
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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