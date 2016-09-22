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Turkish Zeyna

Turkish Zeyna
Sevgilisi Berkay Tahmaz'la Endonezya tatilinde eğlenceli anlar yaşayan Özge Borak, bu anlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Yarasa ve baykuşlarla fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, bu kez de yılanlara sarılı halleriyle herkesi şaşırttı.

Cesaretini konuşturup dev bir pitonla fotoğraf çektiren Borak'ın bu karesini görenler "Yerli Zeyna" yorumları yaptı. Borak, adrenalin dolu bu anlarda korktuğunu da itiraf etti.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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