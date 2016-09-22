Ölüm tehdidi

Kuşkusuz Hollywood'un en gözde çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in evliliklerini bitirme kararı aldığının ortaya çıkmasının ardından, nam-ı diğer Brangelina'nın yollarını ayırmasına üçüncü bir kişinin neden olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Page Six adlı sitenin haberine göre, çiftin ayrılmasına neden olan 'üçüncü kişi' Allied isimli filmde Pitt'le birlikte kamera karşısına geçen Fransız aktris Marion Cotillard. Pitt ve Cotillard'ın ilişkisi olduğuna dair iddiaların ardından, Pitt'in peşine detektif taktıran Jolie'nin bu 'yasak aşkı' belgelediği iddia edildi. Jolie-Pitt ayrılığına ilişkin iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Fransız yönetmen Guillaume Canet ile birlikte olan Cotillard'ın hamile olduğu ve çocuğun babasının Pitt olduğu belirtildi. Pitt ve Jolie hayranları, Cotillard'ın sosyal medya hesaplarına tehdit mesajları attı. Ölüm tehditleri bile alan Cotillard'ın koruma sayısının arttırılacağı belirtildi.