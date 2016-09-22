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Okuldan sahneye

Okuldan sahneye
Çiçeği burnunda şarkıcı Çiğdem Özcan, ilk albümü 'İstanbul'da Sevmiştim'i geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardı. Müzik öğretmenliğinden sahnelere transfer olan Özcan, öğrencilerini özlediğini ancak sahnede şarkı söyleyerek daha mutlu olduğunu dile getirdi.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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