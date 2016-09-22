Mutluluk emek ister

İşadamı Sadettin Saran'la diş hekimi eşi Emek Saran, işlerinden fırsat buldukları her anı birlikte geçirmeye özen gösteriyor. Yazın İbiza'da baş başa tatil yapan ikili, önceki gün de soluğu Yunanistan'da aldı.



Lüks tekneleriyle son sıcak günlerin tadını çıkaran çift, Ege Denizi'ne karşı aşk tazeledi. Mutlu anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen Fenerbahçeli işadamının teknesinde asılı sarı lacivertli bayrak ise dikkat çekti.