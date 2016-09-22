Kaynanaya komşu oluyor

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in ilişkisi evliliğe doğru gidiyor. Geçtiğimiz yaz Özçivit'in Evcen'in Almanya'daki ailesiyle tanışmasının ardından güzel oyuncudan da hamle gecikmedi.



Fahriye Evcen, arasının iyi olduğu sevgilisinin annesi Ceyda Özçivit'e komşu olmak için kolları sıvadı. Güzel oyuncu, yaz aylarında ailesini ziyaret eden sevgilisine daha yakın olabilmek için müstakbel kayınvalidesinin yazlığının bulunduğu Erikli'den ev bakmaya başladı.