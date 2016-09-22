  1. Ayakkabı uyumu
  2. Baba mutluluk

İstanbul’dan kopamadı

İstanbul’dan kopamadı
Amerikalı yıldız Lindsay Lohan'ın Türkiye aşkı bitmek bilmiyor. 2 milyon dolarlık anlaşmaya imza atmak için önceki gün İstanbul'a gelen Lohan, dönüş tarihini hafta sonuna erteledi. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen yıldız, önceki akşam da İstinyePark'ta akşam yemeği yedi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar