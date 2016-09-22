İstanbul’dan kopamadı

Amerikalı yıldız Lindsay Lohan'ın Türkiye aşkı bitmek bilmiyor. 2 milyon dolarlık anlaşmaya imza atmak için önceki gün İstanbul'a gelen Lohan, dönüş tarihini hafta sonuna erteledi. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen yıldız, önceki akşam da İstinyePark'ta akşam yemeği yedi.



Doğan SAVAŞ