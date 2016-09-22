Hira’yla oyuna

Demet Akalın, önceki gün kızı Hira ile Zorlu AVM'deydi. Mağazaları dolaşan annekız daha sonra yemek yedi. Akalın, yemeğin ardından Funloft'ta Hira'yla oyunlar oynayıp keyifli bir gün geçirdi. Sevimli Hira'nın annesine tıpa tıp benzemesi dikkatlerden kaçmadı.