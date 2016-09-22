  1. Ebru’ya gol
  2. Yemek yapamıyor

Hira’yla oyuna

Hira’yla oyuna
Demet Akalın, önceki gün kızı Hira ile Zorlu AVM'deydi. Mağazaları dolaşan annekız daha sonra yemek yedi. Akalın, yemeğin ardından Funloft'ta Hira'yla oyunlar oynayıp keyifli bir gün geçirdi. Sevimli Hira'nın annesine tıpa tıp benzemesi dikkatlerden kaçmadı.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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