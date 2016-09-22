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Havalı tesadüf

Havalı tesadüf
Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun kaptan eşi Yağmur Sarıoğlu, dün hoş bir tesadüfle karşılaştı. Sarıoğlu, kullanacağı uçağın iniş takımları üzerinde Galatasaray'ın baş harflerini görünce bu anı ölümsüzleştirdi. Fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Sarıoğlu, altına "Aşkımızın adını uçağa yazdırdık" notu düştü.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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