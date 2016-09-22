  1. Havalı tesadüf
  2. ‘Geçmişi gömdüm’

Gözlük style

Gözlük style
Derin Mermerci ve Cem Aydın, önceki gün 1 yaşındaki ikizleri Lal ve Mila ile mutluluk pozu verdi. Bu anı instagram'da paylaşan Aydın, ikinci evliliğinden olan ikizleri Defne ve Ege'yi de unutmadı. "Hepsiyle bahtiyarım" diyen işadamıyla eşi ve çocuklarının bir örnek gözlükleri dikkat çekti.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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