‘Geçmişi gömdüm’

Doğuş, önceki gün Emre Saygı'nın 'Hadi Be' adlı programına konuk oldu. Hoşqedem Hidayetqızı ile evlendikten sonra hayatında temiz bir sayfa açtığını söyleyen popçu "İki tane de evladım var şükürler olsun. Geçmişi gömdük. Yeni bir hayat, yeni bir sayfa" dedi. Şarkıcı, 'Babadan Oğula Nesil' adlı yeni film projesinin üzerinde çalıştığını da dile getirdi.