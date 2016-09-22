Ebru’ya gol

Cem Yılmaz ile Ebru Şallı aşkı Brezilya dizilerine döndü. Güzel sunucu “İlişkimiz güzel gidiyor” dedi. Eski eşi Ahu Yağtu’yla buzları eriten Yılmaz ise “Aşk nereden çıktı. Biz Ebru’yla çok iyi arkadaşız” diyerek Şallı’yla ilişkisi olmadığını ilan etti..
Ebru Şallı'yla yaşadığı aşkla bu yaza damgasını vuran Cem Yılmaz, önceki akşam yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Ebru Şallı'yla aşk dedikodusu çıktıktan sonra eski eşi Ahu Yağtu'yla sık sık bir araya gelen ve yeniden barıştıkları konuşulan ünlü şovmen, yılan hikayesine dönen ilişkiyle ilgili son noktayı koydu.
TERS KÖŞE YAPTI Yönetmen Türkan Derya'nın 'ÇokUzak Fazla Yakın' adlı ilk uzun metrajlıfilminin galasına Derya'nın eski eşi OzanGüven'le katılan Yılmaz, Şallı ile ilgiliçıkan aşk haberlerini kendisinin degazetelerden takip ettiğini söyledi. Güzelsunucu, Cem Yılmaz'la ilişkisi sorulunca,"İlişkimiz yolunda. Şu an için her şeygüzel gidiyor" açıklaması yaparak aşkıitiraf etmişti. Ancak Cem Yılmaz, öncekigece adeta ters köşe yaptı.
HER YERDE AHU'YLA
Ünlü komedyen "Ebru çok sevdiğim birarkadaşımdır. Yıllardır sizin sayenizdehep büyük aşklar yaşanıyor ve bitiyor.Özel hayatımızla ilgili yorumları sizlerebırakıyoruz" diyerek Şallı'yla aralarındaçıkan aşk haberlerini yalanladı. Komedyeninaralarındaki buzları erittiği eski eşi AhuYağtu'nun da geceye katılması üzerineakıllar daha da karıştı.
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