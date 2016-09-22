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Ebru’ya gol

ile aşkı Brezilya dizilerine döndü. Güzel sunucu “İlişkimiz güzel gidiyor” dedi. Eski eşi Ahu Yağtu’yla buzları eriten Yılmaz ise “Aşk nereden çıktı. Biz Ebru’yla çok iyi arkadaşız” diyerek Şallı’yla ilişkisi olmadığını ilan etti..

Ebru’ya gol
Ebru Şallı'yla yaşadığı aşkla bu yaza damgasını vuran Cem Yılmaz, önceki akşam yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Ebru Şallı'yla aşk dedikodusu çıktıktan sonra eski eşi Ahu Yağtu'yla sık sık bir araya gelen ve yeniden barıştıkları konuşulan ünlü şovmen, yılan hikayesine dönen ilişkiyle ilgili son noktayı koydu.

TERS KÖŞE YAPTI
Yönetmen Türkan Derya'nın 'Çok Uzak Fazla Yakın' adlı ilk uzun metrajlı filminin galasına Derya'nın eski eşi Ozan Güven'le katılan Yılmaz, Şallı ile ilgili çıkan aşk haberlerini kendisinin de gazetelerden takip ettiğini söyledi. Güzel sunucu, 'la ilişkisi sorulunca, "İlişkimiz yolunda. Şu an için her şey güzel gidiyor" açıklaması yaparak aşkı itiraf etmişti. Ancak Cem Yılmaz, önceki gece adeta ters köşe yaptı.

HER YERDE AHU'YLA
Ünlü komedyen "Ebru çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Yıllardır sizin sayenizde hep büyük aşklar yaşanıyor ve bitiyor. Özel hayatımızla ilgili yorumları sizlere bırakıyoruz" diyerek Şallı'yla aralarında çıkan aşk haberlerini yalanladı. Komedyenin aralarındaki buzları erittiği eski eşi Ahu Yağtu'nun da geceye katılması üzerine akıllar daha da karıştı.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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