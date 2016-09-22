Baba mutluluk

Sevenleriyle uzun bir aradan sonra atv'de ekrana gelecek 'Aşk ve Mavi' dizisiyle buluşacak olan Emrah'a yeni sezon uğurlu geldi. Bomba gibi bir yapımla yeniden ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu, şu sıralar farklı bir heyecan daha yaşıyor. Sibel Erdoğan'la 2 yıl önce nikah masasına oturan ve oğulları Elyesa'yı kucağına alan ünlü sanatçı, yeniden baba olmaya hazırlanıyor. Sevilen oyuncunun yakın çevresinden alınan bilgiye göre ikinci çocuğuna hamile olan Sibel Erdoğan'ın karnındaki bebeğin cinsiyeti de belli oldu.



DİLEĞİ GERÇEK OLDU

Oğlu Elyesa'nın doğumuyla çok mutlu olan ve yakın çevresine "Bir de kızım olsa, benden mutlusu olmaz" dediği öğrenilen Emrah'ın dileği gerçekleşti. İddiaya göre ünlü sanatçı, önümüzdeki yılın başında eşi Sibel Erdoğan'la birlikte minik kızlarını kucağına alacak. Başarılı sanatçının şimdilik sadece yakın çevresiyle paylaştığı bu haberle başta annesi Ayten Hanım olmak üzere tüm sevenleri mutluluktan havalara uçtu.