Baba mutluluk

Sevenleriyle uzun bir aradan sonra atv'de ekrana gelecek 'Aşk ve Mavi' dizisiyle buluşacak olan Emrah'a yeni sezon uğurlu geldi. Bomba gibi bir yapımlayeniden ekrana dönmeye hazırlanan ünlüoyuncu, şu sıralar farklı bir heyecan daha yaşıyor. Sibel Erdoğan'la 2 yıl önce nikah masasınaoturan ve oğulları Elyesa'yı kucağına alan ünlü sanatçı, yeniden baba olmaya hazırlanıyor. Sevilen oyuncunun yakın çevresinden alınan bilgiye göre ikinci çocuğuna hamile olan Sibel Erdoğan'ın karnındaki bebeğin cinsiyeti de belli oldu.
DİLEĞİ GERÇEK OLDU
Oğlu Elyesa'nın doğumuyla çok mutlu olan ve yakın çevresine "Bir de kızım olsa, bendenmutlusu olmaz" dediği öğrenilen Emrah'ındileği gerçekleşti. İddiaya göre ünlü sanatçı, önümüzdeki yılın başında eşi SibelErdoğan'la birlikteminik kızlarınıkucağına alacak. Başarılı sanatçının şimdilik sadece yakın çevresiyle paylaştığı bu haberle başta annesi Ayten Hanım olmaküzere tüm sevenlerimutluluktan havalarauçtu.
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