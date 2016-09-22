  1. 63’lük gelin
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Ayakkabı uyumu

Ayakkabı uyumu
Oyuncu Cengiz Coşkun ile Romanyalı sevgilisi Betrice, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Aynı renk ve marka ayakkabılarıyla dikkat çeken ikilinin uyumu gözlerden kaçmadı. Çift, kısa bir alışveriş turunun ardından Morini restoranda arkadaşlarıyla buluştu.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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