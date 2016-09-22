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Aşkla döndü

Eda Taşpınar yalnız başına gittiği Yunanistan tatilinden sevgilisiyle döndü. Ünlü avukat Can Verdi’yle aşkını sonlandıran ikoncan, yeni sevgilisi Arek Kazar’la Bebek’te turlarken objektiflere yakalandı...

Aşkla döndü
Bütün bir yazı Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta satın aldığı yaklaşık 1 buçuk milyon liralık lüks villasında geçiren Eda Taşpınar, önceki gün İstanbul gecelerinde boy gösterdi. Avukat sevgilisi Can Verdi'yle ilişkisini geçtiğimiz ay noktalayan sosyetik ikoncan, yeni aşkıyla Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Basın mensuplarını bir anda karşılarında görünce yüzleri asılan ikili, flaşların patlamasıyla birbirlerinin elini bıraktı. Taşpınar, sevgilisinin ismini sır gibi saklasa da sosyetik ikoncanın gizemli aşkının kimliği belli oldu.

MİKONOS'TA FİLİZLENDİ
Eda Taşpınar'a Komşu'daki tatilinde de eşlik eden aşkının isminin Arek Kazar olduğu öğrenildi. Can Verdi'yle bir dargın bir barışık ilişkisi bitince mutluluğu Kazar'da bulan ve yeni aşkı Mikonos'ta filizlenen sosyetik ikoncan, gazetecilerin yeni sevgilisiyle ilgili sorularını ise yanıtsız bıraktı. Kendi adını taşıyan güneş yağları için kurduğu şirketin tüm maddi ve hukuksal işlerini eski sevgilisi avukat Can Verdi'ye emanet eden Taşpınar'ın biten aşkın ardından ünlü avukatla iş ilişkisini sürdürüp sürmeyeceği de merak konusu oldu.

DOĞAN SAVAŞ
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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