Aşkla döndü

Eda Taşpınar yalnız başına gittiği Yunanistan tatilinden sevgilisiyle döndü. Ünlü avukat Can Verdi’yle aşkını sonlandıran ikoncan, yeni sevgilisi Arek Kazar’la Bebek’te turlarken objektiflere yakalandı...
Bütün bir yazı Yunanistan'ın gözdeadası Mikonos'ta satın aldığı yaklaşık1 buçuk milyon liralık lüks villasındageçiren Eda Taşpınar, önceki gün İstanbulgecelerinde boy gösterdi. Avukat sevgilisiCan Verdi'yle ilişkisini geçtiğimiz aynoktalayan sosyetik ikoncan, yeni aşkıylaBebek sahilinde yürüyüş yaparken objektifleretakıldı. Basın mensuplarını bir anda karşılarındagörünce yüzleri asılan ikili, flaşların patlamasıylabirbirlerinin elini bıraktı. Taşpınar, sevgilisininismini sır gibi saklasa da sosyetik ikoncanıngizemli aşkının kimliği belli oldu.
MİKONOS'TA FİLİZLENDİ Eda Taşpınar'a Komşu'daki tatilinde de eşlik eden aşkının isminin Arek Kazar olduğu öğrenildi. Can Verdi'yle bir dargın bir barışıkilişkisi bitince mutluluğu Kazar'da bulan ve yeni aşkı Mikonos'ta filizlenen sosyetik ikoncan, gazetecilerin yeni sevgilisiyle ilgili sorularını ise yanıtsız bıraktı. Kendi adını taşıyan güneş yağları için kurduğu şirketin tüm maddi ve hukuksal işlerini eski sevgilisi avukat Can Verdi'yeemanet eden Taşpınar'ın biten aşkın ardından ünlü avukatla iş ilişkisini sürdürüp sürmeyeceği de merak konusu oldu.
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