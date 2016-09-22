63’lük gelin

DondurmamGaymak veMandıra Filozofugibi filmlerdeki başarılıperformansıyla büyük beğenikazanan Gülnihal Demir,geçirdiği tüp mide ameliyatısonrası kilolarından kurtuldu.Ameliyat sonrası 7 ayda 38kilo veren ve "Artık aşkfilmlerinde oynayacağım"diyen oyuncu, dediğini yaptı.
PERFORMANS ARTTI
Çekimleri FethiyeSeydikemer SekiYaylası'nda devam eden'Bahtiyar Bahtıkara' adlısinema filminde yer alan63 yaşındaki oyuncu, rolügereği gelinlik giydi. BaşrolüKadir Çöpdemir ve YeşimSalkım gibi isimlerle paylaşansempatik oyuncu, Çöpdemir'inhiçbir gelini beğenmeyenannesini canlandırıyor. Kiloverdikten sonra oyunculuktakiperformansının arttığınısöyleyen Demir, oğluyla aynıfilmde oynamaktan da çokmutlu olduğunu dile getirdi.
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