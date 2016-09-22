63’lük gelin

Dondurmam Gaymak ve Mandıra Filozofu gibi filmlerdeki başarılı performansıyla büyük beğeni kazanan Gülnihal Demir, geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası kilolarından kurtuldu. Ameliyat sonrası 7 ayda 38 kilo veren ve "Artık aşk filmlerinde oynayacağım" diyen oyuncu, dediğini yaptı.



PERFORMANS ARTTI

Çekimleri Fethiye Seydikemer Seki Yaylası'nda devam eden 'Bahtiyar Bahtıkara' adlı sinema filminde yer alan 63 yaşındaki oyuncu, rolü gereği gelinlik giydi. Başrolü Kadir Çöpdemir ve Yeşim Salkım gibi isimlerle paylaşan sempatik oyuncu, Çöpdemir'in hiçbir gelini beğenmeyen annesini canlandırıyor. Kilo verdikten sonra oyunculuktaki performansının arttığını söyleyen Demir, oğluyla aynı filmde oynamaktan da çok mutlu olduğunu dile getirdi.



KAHRAMAN DURAK