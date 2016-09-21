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Yorgun düştü

Yorgun düştü
Serdar Ortaç'la eşi Chloe Loughnan, önceki akşam Reina'da felekten bir gece çaldı. Genç eşinin hızına ayak uyduramayan Ortaç'ın mekan çıkışı yorgun halleri dikkatlerden kaçmadı. Bayramı sahne alarak geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, bir süre dinlenmek istediğini dile getirdi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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