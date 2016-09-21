  1. Parkta mutlu
  2. Nicolas’ın ikizi

Türkiye çok güzel ve güvenli

İş anlaşması için Türkiye’ye gelen , yemeklerimize hayran kaldı. İstanbul’a gelirken tepki gördüğünü söyleyen ünlü yıldız, “Amerika’da yaşayanlar internette gördüklerine inanmasınlar. Türkiye çok güzel ve güvenli bir ülke. Bunu herkese anlatacağım” dedi

Türkiye çok güzel ve güvenli
Amerikalı yıldız Lindsay Lohan'dan Türk hayranlarının gönlünü bir kez daha fethedecek sözler… Önceki gün bir saat firmasının reklamlarında oynamak için 2 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan ünlü oyuncu, Grand Tarabya Otel'inde düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Lohan, sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu.

"AMERİKA ÖN YARGILI"
İstanbul'a daha önce de geldiğini söyleyen ünlü oyuncu, Türk yemeklerine bayıldığını dile getirdi. Türkiye ve İstanbul hakkında övgü dolu sözler sarf eden Lohan, "Burası gerçekten çok güzel bir şehir, tekrar geleceğim. Özellikle Ayasofya'yı gezmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Türkiye'nin dışarıdan nasıl göründüğünü de anlatan Lohan, şu sözleriyle adeta dünyaya ders verdi: "Amerika, diğer ülkelere her zaman ön yargıyla yaklaşıyor. İnsanların sadece internetten gördüklerine inanmamaları gerekiyor. Burada vakit geçirmiş birisi olarak şunu söyleyebilirim ki Türkiye çok güzel ve güvenli bir ülke." Lohan "Türkiye'ye gelirken tepki aldım. Ancak Londra'ya gidince herkes alkışlıyor. Bu son derece yanlış bir şey" sözleriyle de takdir topladı.



Lohan, B4L şirketinin sahibi Ümit Akbulut'la 2 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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