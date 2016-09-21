İş anlaşması için Türkiye’ye gelen Lindsay Lohan, yemeklerimize hayran kaldı. İstanbul’a gelirken tepki gördüğünü söyleyen ünlü yıldız, “Amerika’da yaşayanlar internette gördüklerine inanmasınlar. Türkiye çok güzel ve güvenli bir ülke. Bunu herkese anlatacağım” dedi
Amerikalı yıldız Lindsay Lohan'danTürk hayranlarının gönlünü bir kezdaha fethedecek sözler… Önceki günbir saat firmasının reklamlarında oynamakiçin 2 milyon dolarlık bir anlaşmaya imzaatan ünlü oyuncu, Grand Tarabya Otel'indedüzenlenen basın toplantısında kameralarınkarşısına geçti. Lohan, sempatik tavırlarıylailgi odağı oldu.
"AMERİKA ÖN YARGILI" İstanbul'a daha önce de geldiğini söyleyen ünlü oyuncu, Türk yemeklerine bayıldığını dile getirdi. Türkiye ve İstanbul hakkında övgü dolu sözler sarf eden Lohan, "Burasıgerçekten çok güzel bir şehir, tekrargeleceğim. Özellikle Ayasofya'yı gezmekiçin sabırsızlanıyorum" dedi. Türkiye'nin dışarıdan nasıl göründüğünü de anlatan Lohan, şu sözleriyle adeta dünyaya ders verdi: "Amerika, diğer ülkelere herzaman ön yargıyla yaklaşıyor. İnsanların sadece internetten gördüklerine inanmamaları gerekiyor. Burada vakit geçirmiş birisiolarak şunu söyleyebilirim ki Türkiyeçok güzel ve güvenli bir ülke." Lohan "Türkiye'ye gelirken tepki aldım. AncakLondra'ya gidince herkes alkışlıyor. Buson derece yanlış bir şey" sözleriyle de takdir topladı.
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