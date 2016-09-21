Parkta mutlu

Eski eşi Cem Yılmaz'la bayram tatilini Bodrum'da geçiren AhuYağtu, önceki gün oğlu Kemal'le Bebek'te son sıcak günlerin tadını çıkardı. Kemal'in asık suratıdikkat çekerken, Yağtu ise mini şortuyla düzgün fiziğini gözler önüne seriyordu. Kemal'in neşesi annesiyle oyunlar oynayınca yerine geldi.
Bebek sahilinde 2 saat vakitgeçiren anne-oğul bir ara parkta oturup dinlendi. Yağtu, o anlardaoğluyla kahve içip selfie çekti. Yerinde durmayan Kemal, bir ağacın üzerine çıkıp akrobatik hareketler yapmaya başlayınca annesi onu düşmekten son anda kurtardı.
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