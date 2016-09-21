Parkta mutlu

Eski eşi Cem Yılmaz'la bayram tatilini Bodrum'da geçiren Ahu Yağtu, önceki gün oğlu Kemal'le Bebek'te son sıcak günlerin tadını çıkardı. Kemal'in asık suratı dikkat çekerken, Yağtu ise mini şortuyla düzgün fiziğini gözler önüne seriyordu. Kemal'in neşesi annesiyle oyunlar oynayınca yerine geldi.



Bebek sahilinde 2 saat vakit geçiren anne-oğul bir ara parkta oturup dinlendi. Yağtu, o anlarda oğluyla kahve içip selfie çekti. Yerinde durmayan Kemal, bir ağacın üzerine çıkıp akrobatik hareketler yapmaya başlayınca annesi onu düşmekten son anda kurtardı.



AYDIN HAMZA



