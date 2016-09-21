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Öpücük yağmuru

Öpücük yağmuru
Sevilen oyuncu , evlilik planları yaptığı sevgilisi Emily Mahringer'le önceki gün Bebek'teydi. Baş başa öğle yemeği yiyen ikili, daha sonra kahve keyfi yaptı. Bir ara aşka gelen Öz, sevgilisini herkesin meraklı bakışları arasında dudaklarından öptü. Öz'ün bu hareketi "Aşka bak!" dedirtti.

Aydın HAMZA
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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