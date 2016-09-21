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Opera’da sahnede

Opera’da sahnede
Genç şarkıcı Cem Belevi, önceki gece Beyoğlu'ndaki Opera Club'ta sahne aldı. Hareketli parçalarıyla hayranlarına eğlenceli saatler yaşatan şarkıcının dansçılarla yaptığı şov ise büyük alkış aldı.

Doğan SAVAŞ
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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