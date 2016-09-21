Opera’da sahnede

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Genç şarkıcı Cem Belevi, önceki gece Beyoğlu'ndaki Opera Club'ta sahne aldı. Hareketli parçalarıyla hayranlarına eğlenceli saatler yaşatan şarkıcının dansçılarla yaptığı şov ise büyük alkış aldı.
Doğan SAVAŞ
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Gazete
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