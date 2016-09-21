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Nicolas’ın ikizi

Nicolas’ın ikizi
Almanya'da katıldığı modellik yarışması sonrası eleştiri oklarının hedefi olan , bu kez de ABD'li oyuncu Nicolas Cage'e benzetildi. Genç modeli güzel bulmayan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Uzgör'le Nicolas Cage'in yan yana fotoğraflarını paylaşıp esprili yorumlar yaptı.

Yorumları ailesiyle birlikte okuyup çok güldüğünü söyleyen 25 yaşındaki model, bu esprilere ise şöyle yanıt verdi: "Nicolas Cage'e benzetilmekten gurur duyarım. O, dünyaca ünlü çok başarılı bir aktör. Nicolas Cage ile kaşımızın ve gözümüzün benzediğini düşünüyorum."
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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