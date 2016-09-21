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Murat hamile

Popçu , sevgilisi Aslı Enver’in hamile olduğuna dair çıkan haberlere esprili bir dille nokta koydu. Günlerdir konuşulan iddiaya “Aslı değil ben hamileyim” diye cevap veren Boz, sosyal medyayı salladı

Murat hamile
Oyuncu Aslı Enver'le ilişkisi evliliğe doğru giden Murat Boz, sevgilisinin hamile olduğu yönünde çıkan haberleri kendine has üslubuyla yalanladı. Esprili kişiliğiyle bilinen ünlü şarkıcı, önceki gün Twitter'dan herkesi güldüren bir paylaşım yaptı. Hayranları popçudan Enver'in hamile olduğu yönündeki güzel haberi beklerken Boz, espriyi patlattı. Ünlü şarkıcı, "Açıklıyorum; Aslı değil hamile olan benim…" dedi. Şu sıralar New York'ta gözlerden uzak aşk tatili yapan ikili, önceki gün de Times Square'de müziğe ritim tutarken çektikleri videoyu instagram'da paylaşmıştı.

BABALIĞA YEŞİL IŞIK
Boz, ayrıca daha önce videoya "Allah ritminizi bozmasın. Acilen bir yuva kurun da babalığın tadını yaşa kardeşim" diye yorum yazan Şahan Gökbakar'a 'İnşallah' anlamında emoji gönderdi. Ünlü şarkıcının bu hareketi "Murat Boz, babalığa yeşil ışık yaktı" dedirtti.

ABD tatilinde paylaştığı videoyu yoruma kapatan Murat Boz, daha sonra yumuşadı. Ünlü popçu sevenlerinin çocuk istekleri karşısında 'İnşallah' mesajı verdi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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