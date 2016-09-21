Murat hamile

Popçu Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver’in hamile olduğuna dair çıkan haberlere esprili bir dille nokta koydu. Günlerdir konuşulan iddiaya “Aslı değil ben hamileyim” diye cevap veren Boz, sosyal medyayı salladı
Oyuncu Aslı Enver'le ilişkisi evliliğe doğru giden Murat Boz, sevgilisinin hamile olduğu yönünde çıkan haberleri kendine has üslubuyla yalanladı. Esprili kişiliğiyle bilinen ünlü şarkıcı, önceki gün Twitter'dan herkesi güldüren bir paylaşım yaptı. Hayranları popçudan Enver'in hamile olduğu yönündeki güzel haberi beklerken Boz, espriyi patlattı. Ünlü şarkıcı, "Açıklıyorum; Aslıdeğil hamile olan benim…" dedi. Şu sıralar New York'ta gözlerden uzak aşk tatili yapan ikili, önceki gün de Times Square'de müziğeritim tutarken çektiklerivideoyu instagram'dapaylaşmıştı.
BABALIĞA YEŞİL IŞIK
Boz, ayrıca daha önce videoya "Allah ritminizibozmasın. Acilen bir yuvakurun da babalığın tadınıyaşa kardeşim" diye yorum yazan Şahan Gökbakar'a 'İnşallah' anlamında emoji gönderdi. Ünlü şarkıcının bu hareketi "Murat Boz,babalığa yeşil ışık yaktı" dedirtti.
ABDtatilindepaylaştığıvideoyuyorumakapatanMurat Boz,daha sonrayumuşadı. Ünlüpopçu sevenlerininçocuk isteklerikarşısında 'İnşallah'mesajı verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.